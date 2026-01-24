Jonathan David il no al Napoli e la sfida Juve | Qui voglio diventare un campione

Jonathan David, noto per aver rifiutato il Napoli, si sta confrontando con la sfida della Juventus. Con un percorso che mira alla crescita personale e professionale, il giovane attaccante francofono si impegna a migliorarsi e a diventare un campione in Italia. La sua decisione rappresenta un passo importante nel suo cammino, sottolineando la volontà di affermarsi nel calcio internazionale.

"> Jonathan David – si pronuncia Davìd, con accento alla francese – vive la sua nuova avventura italiana come una tappa decisiva del proprio percorso umano e sportivo. Nato a Brooklyn, cresciuto ad Haiti, maturato a Ottawa e diventato calciatore in Europa tra Belgio e Francia, oggi alla Juventus vuole completare la sua rincorsa al sogno: diventare un campione. «Non sono pentito della scelta che ho fatto e la rifarei. Il tempo metterà a posto le cose», ha raccontato in una lunga intervista a la Repubblica. La sua infanzia è un viaggio tra continenti e culture. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

