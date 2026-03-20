Migranti Balzaretti | Con Svizzera e Unhcr più qualità in accoglienza minori non accompagnati

Un rappresentante ha dichiarato che si sta lavorando con il governo italiano per migliorare l’accoglienza dei minori non accompagnati, evidenziando l’intenzione di collaborare con la Svizzera e l’UNHCR. La discussione si concentra sulla qualità delle strutture e sui servizi dedicati a queste fasce vulnerabili, sottolineando l’impegno a garantire un’assistenza più efficace. La questione riguarda un fenomeno globale che coinvolge vari paesi e organizzazioni internazionali.

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “L'idea, fin dall'inizio, è stata quella di cooperare con il governo italiano per affrontare un fenomeno globale come la migrazione, con un'attenzione particolare ai minori non accompagnati, tra i soggetti più vulnerabili insieme alle donne”. Lo ha dichiarato l'ambasciatore svizzero in Italia, Roberto Balzaretti, in visita al centro per minori stranieri non accompagnati di Sicignano degli Alburni, nell'ambito di un progetto promosso con l'Italia e l'Unhcr. “Abbiamo deciso di sostenere finanziariamente queste strutture e di affidarci agli specialisti del settore, come l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, per rafforzare i centri di prima accoglienza, che non solo assistono i ragazzi ma offrono loro anche una prospettiva di futuro”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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