Danzainfiera 2026 | vent' anni di sogni e stelle alla Fortezza da Basso

Danzainfiera 2026 celebra due decenni di passione e talento alla Fortezza da Basso. Quest'anno, l’evento accoglie migliaia di giovani ballerini che si sfidano in esibizioni coinvolgenti, con le luci che illuminano le loro espressioni di gioia e determinazione. Tra loro, una bambina di dieci anni si avvicina a una danzatrice professionista, stringendo il cuore forte. È un momento che rimane impresso, un passo verso il sogno che si realizza.

C'è un momento, a Danzainfiera, che vale più di qualsiasi discorso. È quando una bambina di dieci anni, le scarpette ancora ai piedi e il fiato ancora corto, si trova a pochi metri da chi ce l'ha fatta davvero — e capisce che quel sogno che coltiva ogni giorno in sala prove non è poi così impossibile. È la magia che, dal 20 al 22 febbraio 2026, anima per la ventesima volta la Fortezza da Basso di Firenze, dove Danzainfiera — il più grande evento internazionale dedicato al mondo della danza, organizzato da Pitti Immagine — celebra un compleanno importante con numeri e nomi da capogiro.