Meteo la primavera batte in ritirata e sull’Italia torna il freddo e il maltempo

Dopo giorni di sole, l’Italia si trova a fronteggiare un nuovo peggioramento del tempo. Le previsioni indicano un ritorno del freddo intenso e maltempo diffuso su gran parte del paese. Le temperature si abbassano sensibilmente e le piogge tornano a interessare diverse regioni, spingendo molte persone a rispolverare abiti più pesanti. La primavera sembra arretrare sotto il peso di condizioni atmosferiche avverse.

Prima il sole. poi la pioggia e adesso il freddo, pungente, che torna e costringe gli italiani a rispolverare gli indumenti pesanti. Malgrado l’ingresso ufficiale della primavera, da qualche giorno il clima sembra letteralmente invernale con anche il ritorno del maltempo che si sperava fosse ormai alle spalle. Dopo un weekend che si preannuncia incerto, letteralmente sospeso tra schiarite e precipitazioni improvvise, il meteo è pronto a ribaltarsi dalla metà della prossima settimana quando, secondo i modelli di predizione più recenti, assisteremo a un netto peggioramento. Dal Nord Europa arriva un fronte di aria gelida e di maltempo. A cambiare le carte in tavola sarà una massa d’aria artica, in discesa dalla Norvegia, che sta puntando dritta dritta verso l’Italia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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