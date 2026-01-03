Maltempo allerta meteo gialla sabato in Molise Nel weekend arriva un’ondata di freddo sull’Italia

La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per il Molise, prevista per sabato, a causa di condizioni di maltempo. Nel corso del weekend, un’ondata di aria fredda interesserà l’Italia, influenzando le condizioni climatiche su diverse regioni. È importante monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per affrontare eventuali disagi legati alle variazioni meteorologiche.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta gialla in Molise: atteso sull'Italia l'arrivo di un fronte di aria fredda a partire dal weekend. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

