Alle 18.30 nella Mediateca Digitale della Maremma si terrà un incontro organizzato dall’associazione Chiasso Cult. L’evento offrirà un’analisi dei film visti, con un focus sui retroscena del potere e della visione cinematografica. La serata si propone di esplorare le immagini e le narrazioni che caratterizzano il cinema, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra le immagini e il loro significato.

Oggi alle 18.30 nella Mediateca Digitale della Maremma, l’associazione Chiasso Cult ha organizzato un incontro per un viaggio dietro le quinte del potere e della visione. Ospite d’eccezione sarà il critico e saggista di fama internazionale Roberto Curti, che presenterà il suo ultimo libro ’Proibito!’, una ricostruzione monumentale e documentata della censura cinematografica in Italia: dalla commedia popolare al cinema d’autore, una storia di tagli e sequestri. "Il lavoro di Curti – dicono gli organizzatori – non si limita alla cronaca dei visti negati, ma analizza come la censura abbia plasmato l’identità culturale del Paese, colpendo trasversalmente ogni genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mediateca. Quei film visti non proprio tutti

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