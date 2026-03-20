Mediateca Quei film visti non proprio tutti
Alle 18.30 nella Mediateca Digitale della Maremma si terrà un incontro organizzato dall’associazione Chiasso Cult. L’evento offrirà un’analisi dei film visti, con un focus sui retroscena del potere e della visione cinematografica. La serata si propone di esplorare le immagini e le narrazioni che caratterizzano il cinema, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra le immagini e il loro significato.
Oggi alle 18.30 nella Mediateca Digitale della Maremma, l’associazione Chiasso Cult ha organizzato un incontro per un viaggio dietro le quinte del potere e della visione. Ospite d’eccezione sarà il critico e saggista di fama internazionale Roberto Curti, che presenterà il suo ultimo libro ’Proibito!’, una ricostruzione monumentale e documentata della censura cinematografica in Italia: dalla commedia popolare al cinema d’autore, una storia di tagli e sequestri. "Il lavoro di Curti – dicono gli organizzatori – non si limita alla cronaca dei visti negati, ma analizza come la censura abbia plasmato l’identità culturale del Paese, colpendo trasversalmente ogni genere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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