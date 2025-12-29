Ecco una panoramica dei 10 film più visti in Italia nel 2025. Al vertice della classifica si conferma la presenza di Checco Zalone, con il suo nuovo film

Checco Zalone è ancora il re del box office italiano. Tornato in sala sei anni dopo Tolo Tolo, il comico pugliese ha già conquistato la classifica dei nostri cinema: il suo Buen Camino, uscito il 25 dicembre, in appena quattro giorni è diventato il film più visto del 2025. Secondo i dati Cinetel, nel weekend del debutto ha incassato 26,9 milioni di euro, sfiorando i risultati di Quo Vado?, finora maggior successo in carriera dell’attore e regista barese nonché film italiano più redditizio nella storia, che arrivò poco oltre i 27 milioni. Si tratta però della miglior apertura di sempre per un film distribuito nel periodo di Natale: più di 3,3 milioni i biglietti venduti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - I 10 film più visti del 2025 in Italia

