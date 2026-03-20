Lucid | l’AI che protegge il tuo cervello

Lucid è un assistente di intelligenza artificiale creato da TetiAI e recentemente presentato sul mercato. La sua funzione principale è quella di aiutare gli utenti a preservare le capacità cognitive, contrastando l’uso eccessivo della tecnologia. Il sistema è stato sviluppato per intervenire quando si supera una certa soglia di utilizzo, offrendo supporto e suggerimenti. Lucid si rivolge a chi vuole gestire meglio il proprio rapporto con gli strumenti digitali.

Lucid, l’assistente di intelligenza artificiale sviluppato da TetiAI, è stato lanciato con la promessa specifica di proteggere le capacità cognitive degli utenti dall’uso eccessivo della tecnologia. Questo nuovo strumento, già integrato nell’applicazione mobile disponibile su Android e iOS, non si limita a fornire risposte immediate, ma adatta il proprio comportamento in base a sei parametri osservati in tempo reale per preservare il pensiero critico. L’obiettivo dichiarato del progetto open source è contrastare il rischio cumulativo che migliaia di interazioni senza protezioni possano avere sulla salute mentale, specialmente durante i periodi formativi dei più giovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lucid: l’AI che protegge il tuo cervello Articoli correlati 1,75M app bloccate: l’AI di Google protegge il tuo Android nel 2025.L’Intelligenza Artificiale al Servizio della Sicurezza: Google Rinforza le Difese del Play Store Contro le Minacce Digitali. CCNL, il contratto che protegge il tuo stipendio: ecco come funziona e perché ti riguardaCCNL è l’acronimo di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, uno degli strumenti più importanti per chi lavora come dipendente in Italia. How Your Subconscious Protects You From Danger During Sleep Psychology For Sleep Contenuti e approfondimenti su Lucid l'AI che protegge il tuo cervello Argomenti discussi: Migliori scarpe da padel 2026, guida alla scelta e modelli consigliati. A Bologna nasce Lucid, il primo assistente AI che protegge il pensiero criticoA Bologna nasce Lucid, il primo assistente AI open source che protegge il pensiero critico, stimolando il ragionamento e prevenendo la delega cognitiva. gazzettadibologna.it Lucid è l'assistente AI che promette di non mangiarti il cervelloL'utilizzo eccessivo dell'AI può influire negativamente sulle capacità cognitive: Lucid nasce proprio per evitare questo pericolo. msn.com