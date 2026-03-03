Renato Zero a Torino | doppio show all' Inalpi Arena oltre tre ore di musica e spettacolo

A Torino, Renato Zero terrà due concerti all’Inalpi Arena, il 7 e l’8 marzo. Lo spettacolo durerà oltre tre ore e comprende musica e performance dal vivo. La tournée, chiamata ORAZERO IN TOUR, segue il debutto romano e i sold out di Firenze. I concerti sono stati annunciati come appuntamenti imperdibili e si terranno presso la stessa location.

Il conto alla rovescia è agli sgoccioli: Torino si prepara ad accogliere Renato Zero. Dopo lo strepitoso debutto romano e i sold out di Firenze, il viaggio dell'ORAZERO IN TOUR fa tappa sotto la Mole per due appuntamenti imperdibili all'Inalpi Arena, sabato 7 e domenica 8 marzo. Un ritorno.