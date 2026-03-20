La sessione di prove libere del GP Brasile 2026 di MotoGP a Goiania è iniziata con pista umida. Durante i primi giri, alcuni piloti come Acosta, Bezzecchi, Bagnaia e Di Giannantonio sono tornati ai box dopo pochi passaggi. La giornata prosegue con ulteriori aggiornamenti sulla gara e le prestazioni dei piloti in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.14 Pochi giri e poi ritorno ai box per alcuni big tra cui Acosta, Bezzecchi, Bagnaia e Di Giannantonio. 16.13 Zarco è il primo a scendere sotto l’1:30 in 1’29?981 con la Honda, ma partono forte anche Acosta e Mir. 16.12 La pista è nuova per (quasi) tutti, quindi nessuno vuole perdere del tempo prezioso per familizzare con il layout dell’autodromo Ayrton Senna. Tanto traffico dunque a Goiania sin dai primi minuti del turno. 16.10 In queste condizioni le gomme giuste sono le rain, ma tra non molto alcuni potrebbero passare alle slick. 16.09 La prima fase di questa FP1 rischia di rivelarsi poco indicativa per capire i valori in campo, perché attualmente la pista è ancora umida ma con una traiettoria asciutta che si sta formando progressivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: si comincia con la FP1! Pista umida a Goiania

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: esame per Bezzecchi e l’Aprilia, si comincia con ritardo

LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: esame per Bezzecchi e l’Aprilia, si comincia alle 15.05CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP del Brasile, secondo...

Aggiornamenti e notizie su LIVE MotoGP GP Brasile 2026 in DIRETTA...

Temi più discussi: MotoGP GP Brasile, dove vedere la gara di Goiania: gli orari tv di Sky e TV8, in streaming su NOW; MotoGP, GP Brasile 2026: programma, orari, tv, streaming. Circuito diverso dalla F1; MotoGP, orari GP Brasile 2026: dove vedere la gara in TV e streaming; MotoGp, orari Gp Brasile: la sfida Aprilia-Ducati e l’incognita sul circuito | Dove vedere in tv e streaming (Sky, Now, TV8).

LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: si comincia con la FP1! Pista umida a GoianiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.07 Tutti in pista ovviamente con gomme rain per questo primo run della sessione. 16.05 SEMAFORO VERDE! oasport.it

MotoGP, gli orari del GP Brasile 2026: dove vedere pole, gara e Sprint RaceSecondo Gran Premio 2026 per la MotoGP, in pista in Brasile fino a domenica 22 marzo LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si riparte dopo la gara inaugurale della Thailandia, vinta da Marco Bezzec ... sport.sky.it

“Spiace molto vedere queste cose. Siamo molto contenti di essere in Brasile, perché sono tappe importanti per estendere la popolarità della MotoGP. Sono molto deluso dal livello di preparazione di questo appuntamento. Si sta parlando molto in questi mesi c - facebook.com facebook

#MotoGP #BrazilianGP DOSSIER GOIANIA MOTOGP: COSA NON TORNA IN MERITO ALL'OMOLOGAZIONE DI GRADO A DEL CIRCUITO Per ospitare la MotoGP, l'Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia ha dovuto conseguire l'omologazione di g x.com