L’invasione dei Data Center dopo Bollate Paderno; la famiglia di Uboldo a The Voice – ANTEPRIMA

La notizia riguarda l’espansione dei Data Center nella zona, con un nuovo progetto che potrebbe essere avviato a Paderno Dugnano, dopo le installazioni già realizzate a Bollate e Paderno. La discussione si concentra sulle nuove strutture che stanno crescendo nel territorio, con l’annuncio di una famiglia di Uboldo protagonista di un’apparizione a The Voice. La sequenza degli eventi mette in evidenza i recenti sviluppi nel settore.

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