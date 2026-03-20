Data Center a Bollate c’è l’accordo Legambiente ritira il ricorso al Tar

Legambiente Lombardia ha ritirato il ricorso al Tar contro il progetto del Data Center a Bollate, che verrà costruito in un’area verde tra Cascina del Sole e Cassina Nuova, vicino alla A52, l’ex Rho Monza. La decisione segue l’accordo tra le parti coinvolte nel procedimento legale. Il sito scelto si trova tra zone residenziali e aree agricole, in prossimità del raccordo autostradale.

Ritirato il ricorso al Tar di Legambiente Lombardia contro il Data Center che sorgerà a Bollate in un’area verde tra Cascina del Sole e Cassina Nuova a ridosso della A52, l’ex Rho Monza. Motivo? È stato raggiunto un accordo tra l’associazione ambientalista, il Comune e il costruttore sulle compensazioni ambientali che prevede la realizzazione di un nuovo corridoio ecologico e l’ampliamento del Parco delle Groane. "È stata una decisione sofferta, che limita però future speculazioni attorno a Cassina Nuova e non esaurisce la nostra attenzione sul Data Center. Restano dei punti da chiarire sul progetto, a partire dalle maggiori garanzie sul cavidotto - afferma Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Data Center a Bollate, c’è l’accordo. Legambiente ritira il ricorso al Tar Articoli correlati Leggi anche: Gessi Unesco, Saint Gobain ritira ricorso al Tar Legambiente: "Col data center. Sos emissioni"Si terrà venerdì la Conferenza di servizi per discutere il progetto di un data center da realizzare a Certosa. Aggiornamenti e notizie su Data Center Temi più discussi: Data Center Bollate: tutte le parti hanno firmato, ritirato il ricorso; Data center: Legambiente ritira il ricorso. Raggiunto accordo per allargare il Parco delle Groane; L’accordo va avanti: Portale con i dati e bollino verde; Poste, nel progetto Polis anche le colonnine di ricarica. Legambiente Lombardia contro l’ennesimo data center a Bollate«A Bollate l’ennesimo progetto di data center minaccia le aree verdi collocate tra le frazioni di Cascina del Sole e Cassina Nuova a ridosso della tangenziale Nord: un altro tassello verde dell’area ... legnanonews.com Data Center a Bollate, il servizio di Rai Tre: i dubbi dei cittadini, le risposte dell’aziendaA Bollate arriva Rai Tre per parlare del Data Center dando voce ai dubbi dei cittadini. Ma anche alle risposte dell’azienda che cerca di rispondere alle macro-questioni. Data Center a Bollate, arriva ... ilnotiziario.net La piattaforma europea di public cloud e intelligenza artificiale del Gruppo iliad, è arrivata in Italia: inaugurato il primo data center a Settimo Milanese e nei prossimi mesi saranno operativi altri due - facebook.com facebook Spugne termiche a base di zeolite per raffreddare i data center senza elettricità x.com