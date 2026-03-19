Libano feriti il giornalista di Russia Today e il suo cameraman durante una diretta | Attaccati dall’esercito israeliano

Durante una diretta in Libano, il giornalista di Russia Today, Steve Sweeney, e il suo cameraman, Ali Rida, sono stati feriti in un attacco attribuito all’esercito israeliano. L’incidente si è verificato a pochi metri dal punto in cui stavano effettuando il collegamento, lasciando entrambi i professionisti con ferite di entità non specificata. Non sono stati riferiti altri dettagli sull’accaduto.

Il corrispondente irlandese del canale Russia Today, Steve Sweeney, e il suo operatore Ali Rida sono rimasti feriti da un attacco in Libano, avvenuto a pochi metri di distanza dal luogo in cui stavano facendo un collegamento. Il giornalista e il suo collega, come si vede dal filmato pubblicato sui social, erano riconoscibili come cronisti e indossavano il giubbino blu con la scritta Press. Secondo l’agenzia di stampa russa si è trattato di un attacco dell’esercito israeliano La destra avanza in Colombia: i suoi motori? Consumismo e ‘beneficios mutuos’ Sulla Libia c’è uno scontro geopolitico in atto ogni mattina. Le protagoniste? Mia zia e la sua vicina Sono questi gli alleati? Ancora una volta abbiamo fatto la parte dei ciuchi Trump chiama gli ‘alleati’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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