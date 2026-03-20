L’epidurale si può sempre fare durante il parto?

Una donna in gravidanza, alla sua prima esperienza, chiede se è possibile ricevere l’epidurale in ogni fase del parto. Esprime anche una forte paura del dolore legato al parto stesso. La sua domanda riflette l’ansia comune tra le future madri che cercano di trovare soluzioni per affrontare al meglio questa esperienza. La richiesta si concentra sulla disponibilità dell’anestesia epidurale durante tutto il processo.

Salve, sono alla mia prima gravidanza che sto vivendo malissimo a causa della paura fortissima del dolore del parto. L’epidurale è sempre disponibile? Ci sono casi in cui non si può fare anche se la mamma la richiede? La ringrazio. Buongiorno signora, l’epidurale è un servizio che rientra nei LEA, perciò è un servizio che viene erogato in ogni ospedale d’Italia. Ovviamente ci sono casi in cui non può essere eseguita, per esempio: particolari conformazioni della colonna vertebrale, problemi di coagulazione, piastrine basse, paziente ormai a dilatazione completa in piena fase espulsiva. La cosa migliore è informarsi sulle varie modalità recandosi all’ospedale dove lei partorirà e chiedere come funziona l’organizzazione del servizio di parto analgesia. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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