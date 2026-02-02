Cosa fare in gravidanza per evitare lacerazioni durante il parto?

Una donna si rivolge a una dottoressa per chiedere consigli su come evitare lacerazioni durante il parto. Ha già vissuto l’esperienza di un primo parto, con conseguenze non semplici da gestire, e ora cerca di capire quali passi può fare per rendere questa seconda volta più sicura e meno dolorosa.

Salve dottoressa, dopo il parto della mia prima figlia ho avuto una lacerazione e un recupero un po' faticoso. Ora sono di nuovo incinta e ho molta paura che succeda di nuovo. Ci sono accorgimenti o esercizi che posso fare durante la gravidanza per ridurre il rischio di lacerazioni al momento del parto? Infine è importantissimo effettuare prima possibile una valutazione del pavimento pelvico e impostare un lavoro personalizzato per lavorare sui tessuti.

La talassemia minor è una condizione genetica che può influenzare la gravidanza.

