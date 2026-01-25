Le pagelle di Juventus-Napoli i voti | i top e i flop del match dell' Allianz Stadium

Le pagelle di Juventus-Napoli analizzano le prestazioni dei giocatori nell'incontro disputato oggi all'Allianz Stadium di Torino. La partita, valida per la Serie A, ha visto confrontarsi le due squadre in un match che ha offerto spunti di interesse tecnico e tattico. Di seguito, i voti ai protagonisti, evidenziando i migliori e i più deludenti, per offrire un quadro chiaro e obiettivo sull'incontro.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.