Le pagelle di Juventus-Napoli i voti | i top e i flop del match dell' Allianz Stadium

Da ilmattino.it 25 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Juventus-Napoli analizzano le prestazioni dei giocatori nell'incontro disputato oggi all'Allianz Stadium di Torino. La partita, valida per la Serie A, ha visto confrontarsi le due squadre in un match che ha offerto spunti di interesse tecnico e tattico. Di seguito, i voti ai protagonisti, evidenziando i migliori e i più deludenti, per offrire un quadro chiaro e obiettivo sull'incontro.

Il Napoli è sceso in campo alle 18 di oggi all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus dell'ex Luciano Spalletti. La partita è finita con il risultato di 3-0, a segno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

le pagelle di juventus napoli i voti i top e i flop del match dell allianz stadium

© Ilmattino.it - Le pagelle di Juventus-Napoli, i voti: i top e i flop del match dell'Allianz Stadium

Leggi anche: Le pagelle di Napoli-Juventus, i voti: i top e i flop del match del Maradona

Le pagelle di Udinese-Napoli, i voti: i top e i flop del matchAnalisi delle pagelle di Udinese-Napoli, con i voti ai protagonisti del match.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Le pagelle di Juventus-Benfica 2-0; Juventus-Benfica 2-0, le pagelle: McKennie cambia la partita, bene Di Gregorio; Le pagelle di Juventus-Benfica: David decisivo anche senza segnare, Pavlidis spreca; Juve-Benfica, le pagelle: David 7, finalmente in cattedra. Miretti troppo leggero: 5.

le pagelle di juventusDavid è diventato implacabile, ma che partita Locatelli e Thuram! Napoli, si salva solo VergaraJUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio 6 - Pochi interventi e una parata decisiva, su Vergara. Per gran parte del match è spettatore non pagante, ma quando serve risponde presente. Kalulu 6 - Ha dal suo lato ... msn.com

le pagelle di juventusLe pagelle di Juventus-Napoli, i voti: i top e i flop del match dell'Allianz StadiumIl Napoli è sceso in campo alle 18 di oggi all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus dell'ex Luciano Spalletti. La partita è finita con il risultato di 3-0, ... ilmattino.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.