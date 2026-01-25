Le pagelle di Juventus-Napoli i voti | i top e i flop del match dell' Allianz Stadium
Le pagelle di Juventus-Napoli analizzano le prestazioni dei giocatori nell'incontro disputato oggi all'Allianz Stadium di Torino. La partita, valida per la Serie A, ha visto confrontarsi le due squadre in un match che ha offerto spunti di interesse tecnico e tattico. Di seguito, i voti ai protagonisti, evidenziando i migliori e i più deludenti, per offrire un quadro chiaro e obiettivo sull'incontro.
Il Napoli è sceso in campo alle 18 di oggi all'Allianz Stadium di Torino contro la Juventus dell'ex Luciano Spalletti. La partita è finita con il risultato di 3-0, a segno. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
David è diventato implacabile, ma che partita Locatelli e Thuram! Napoli, si salva solo VergaraJUVENTUS (4-2-3-1) Di Gregorio 6 - Pochi interventi e una parata decisiva, su Vergara. Per gran parte del match è spettatore non pagante, ma quando serve risponde presente. Kalulu 6 - Ha dal suo lato ... msn.com
