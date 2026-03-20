Chuck Norris, scomparso oggi all’età di 86 anni, è stato prima di tutto un atleta. Conosciuto per il suo passato nel karate, ha sviluppato il proprio stile, il Chun Kuk Do, e ha reso celebre un calcio circolare che è entrato nella cultura pop. La sua carriera si è poi evoluta nel mondo dello spettacolo, ma le sue mosse nel ring rimangono iconiche.

Prima di diventare un attore, Chuck Norris ( scomparso oggi all’età di 86 anni ) è stato un atleta vero. Campione mondiale di karate negli anni ’60 e ’70, ha praticato soprattutto Tang Soo Do, disciplina coreana da cui ha sviluppato il suo stile personale, il Chun Kuk Do. La sua tecnica era essenziale, potente, senza fronzoli: calci rapidi, controllo assoluto della distanza, precisione chirurgica. E a proposito di calci, la sua mossa più famosa, quella che è diventata una leggenda, parte proprio da lì. Le mosse di Chuck Norris che hanno fatto scuola: il calcio circolare alto. Il marchio di fabbrica? Il calcio circolare alto (il cosiddetto roundhouse kick ), eseguito con una velocità e una pulizia che hanno fatto scuola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le mosse di Chuck Norris che hanno fatto scuola. Dal karate al Chun Kuk Do: quel calcio circolare diventato leggenda

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