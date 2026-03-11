Crisi Iran Meloni | Gli slogan sarebbero facili ma scegliamo la prudenza – Il video

Il governo italiano ha dichiarato di non aver partecipato direttamente ai negoziati con l'Iran e di non poter confermare né smentire le valutazioni degli Stati Uniti sull’indisponibilità di Teheran a concludere un accordo. La premier ha aggiunto che, di fronte a questa situazione, si preferisce adottare un atteggiamento prudente e non lasciarsi influenzare da slogan facili.

(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Dobbiamo ammettere che, non essendo stati parte diretta dei negoziati, non abbiamo gli elementi per avvalorare con certezza, ma neanche per smentire, le valutazioni degli Stati Uniti sull'indisponibilità dell'Iran a chiudere un accordo definitivo. Il punto è che noi viviamo, purtroppo, in un mondo che ci costringe a scegliere tra cattive opzioni. Quindi, da una parte consideriamo drammatico l'avvio di un altro conflitto, e non sottovalutiamo gli impatti diretti – soprattutto di carattere economico – che quel conflitto può generare per l'Italia, ma dall'altra sappiamo che si tratta di conseguenze che non...

