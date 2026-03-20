Con l’arrivo della Pasquetta e il primo sole, molti si preparano a accendere il barbecue. Le regole per non rovinare la grigliata sono diventate un tema comune tra chi organizza pranzi all’aperto, ma spesso si sottovalutano i dettagli che possono compromettere il risultato. Questa giornata rappresenta un momento di convivialità, ma richiede attenzione per evitare inconvenienti durante la preparazione e la cottura.

AGI – Si avvicina la Pasquetta, spunta il primo sole e immediatamente scatta il piano barbecue. Ma preparare una buona grigliata non è facile come sembra. La differenza tra un piatto memorabile e una epic-fail spesso si gioca su dettagli apparentemente minuscoli, spiega Giovanni Baratta, socio di Joe Bastianich e tra i protagonisti della nuova generazione di pit master (esperto nella cottura barbecue ) italiani, presente a BBQ Expo (11 - 14 aprile a Fiere di Parma, in contemporanea con Butcher Show). Baratta mette, così, in fila dieci errori che possono rovinare un barbecue prima ancora che inizi. La prima regola da non dimenticare è che il barbecue non perdona la fretta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Le dieci regole per non rovinare il barbecue di Pasquetta

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