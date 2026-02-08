Chivu nel pre di Sassuolo Inter | Oggi partita tosta contro un avversario complicato Ecco cosa mi impressiona di Lautaro Martinez

Chivu si presenta prima della partita contro il Sassuolo e non risparmia parole dure. L’allenatore dell’Inter definisce la sfida “tosta” e sottolinea quanto sia complicato affrontare questa squadra. Poi si sofferma su Lautaro Martinez, l’attaccante argentino: dice che è impressionato dalla sua determinazione e dal modo in cui si mette a disposizione della squadra. L’Inter cerca una vittoria importante in un campo difficile, e Chivu sa che dovranno dare il massimo.

