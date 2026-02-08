Chivu nel pre di Sassuolo Inter | Oggi partita tosta contro un avversario complicato Ecco cosa mi impressiona di Lautaro Martinez
Chivu si presenta prima della partita contro il Sassuolo e non risparmia parole dure. L’allenatore dell’Inter definisce la sfida “tosta” e sottolinea quanto sia complicato affrontare questa squadra. Poi si sofferma su Lautaro Martinez, l’attaccante argentino: dice che è impressionato dalla sua determinazione e dal modo in cui si mette a disposizione della squadra. L’Inter cerca una vittoria importante in un campo difficile, e Chivu sa che dovranno dare il massimo.
Inter News 24 Chivu, tecnico dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara delle 18 contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni. Intervenuto a Sky prima di Sassuolo-Inter, Cristian Chivu ha dichiarato: PAROLE – « Nell’attenzione e nell’atteggiamento, nei duelli. Quella di oggi è una partita non semplice, un avversario tosto che sta mettendo l’Inter e le altre in difficoltà anche negli anni scorsi. Partita molto complicata. La cosa più bella è che abbiamo una rosa coinvolta al 100%. Il campionato è lungo, c’è bisogno di energie e continuità. Noi siamo l’Inter, una squadra ambiziosa con una storia importante. 🔗 Leggi su Internews24.com
