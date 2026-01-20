Recentemente, Laura Pausini è stata al centro di una discussione online a causa di un breve video in cui interpreta

In questi giorni, Laura Pausini è finita – suo malgrado – al centro di una vera e propria shitstorm per via di un video, un estratto di appena un minuto, in cui canta Due Vite di Marco Mengoni. Mi pare evidente che la violenza, la ferocia dei commenti racconti qualcosa di più complesso e stratificato di una semplice cover (a detta di molti) non riuscita. È da un po’ di tempo che noto, nei suoi confronti, un atteggiamento molto ostile, quasi rabbioso: Pausini, da bandiera dell’Italia nel mondo, sembra diventata il bersaglio di chi le rimprovera un talento modesto e un comportamento poco umile, altezzoso, antipatico. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Laura Pausini: quando l’odio racconta chi siamo e non chi sono gli altri

? Laura Pausini Abbandona i Social: “Sono luoghi di Odio e Rabbia”Laura Pausini ha annunciato il suo allontanamento dai social media, denunciando ambienti pieni di odio e rabbia.

Leggi anche: Chi è Ettore Pausini, lo zio di Laura Pausini travolto e ucciso da un'auto pirata

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Lo stile di Laura Pausini dall'esordio a Sanremo 1993 al Festival 2026; Sanremo 2026: Il grande ritorno di Laura Pausini. Dalla vittoria nel ’93 alla co-conduzione con Carlo Conti; Laura Pausini co-conduttrice a Sanremo 2026: l'annuncio di Carlo Conti; SANREMO, LAURA PAUSINI SARÀ CO-CONDUTTRICE DI CONTI.

Laura Pausini, quanto guadagna la co-conduttrice a Sanremo 2026 - Laura Pausini co-conduttrice di Sanremo 2026: quanto guadagna l'artista per partecipare a tutte le serate del Festival accanto a Carlo Conti. donnaglamour.it

Com'è la cover di Laura Pausini di Due vite - Dopo Ritorno ad amare, Laura Pausini ha pubblicato il secondo singolo ufficiale estratto dal suo album di cover Io canto 2, in uscita il 6 febbraio. È la cover di Due vite di Marco Mengoni. La c ... rockol.it

Addio a Ornella Vanoni, la confessione pochi mesi fa a Verissimo: Non voglio morire troppo tardi

"Sono molto arrabbiato per questa notizia" Durante la puntata de La Pennicanza su Radio2, Fiorello ha commentato la querelle nata attorno alla cover di Due Vite fatta da Laura Pausini. Le parole durissime dello showman a difesa della cantante - facebook.com facebook

Si tratta di un fenomeno prettamente social, perché la realtà è un’altra. Da un po’ di tempo hanno preso di mira Laura Pausini, ma nel tiro al bersaglio ci sono anche altri artisti, cantanti, conduttori. Un’arma che viene usata per osannare alcuni e per affossare a x.com