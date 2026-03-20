La storia di ’Elsa La potenza di una madre’ e dell’amore che vince

Domani alle 16, nella Sala Gestri della biblioteca, si terrà la presentazione del libro ’Elsa. La potenza di una madre: amor vincit omnia’, scritto dalla scrittrice sarzanese e romana d’adozione Vanessa Isoppo. L’evento vede la partecipazione dell’autrice, che con il suo racconto approfondisce la storia di Elsa e del suo amore materno. L’iniziativa è aperta al pubblico e mira a condividere il racconto di una vicenda significativa.

Domani alle 16, nella Sala Gestri della biblioteca, la presentazione del libro ’Elsa. La potenza di una madre: amor vincit omnia’ della scrittrice sarzanese e romana d’adozione Vanessa Isoppo. Un appuntamento profondamente umano, capace di toccare corde autentiche e universali. Il libro racconta la storia di Elsa, una bambina affetta da una malattia rara, una di quelle che sembrano toglierti il futuro prima ancora di aver avuto il tempo di immaginarlo. Nata senza mielina, il suo cammino appare fin da subito incerto, fragile, quasi sospeso. Eppure, è proprio da questa fragilità che prende forma qualcosa di straordinario. Accanto a lei, la tenacia incrollabile dei genitori trasforma ogni difficoltà in una sfida quotidiana: conquistare piccoli spazi di autonomia, giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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