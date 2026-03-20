Un ex sindaco è stato arrestato su richiesta di un magistrato e successivamente assolto. Nel procedimento sono state emesse 202 misure cautelari, tra cui 139 in carcere, 50 ai domiciliari, 12 obblighi di dimora e una misura interdittiva. Oltre 250 persone risultano coinvolte come indagati nel caso.

Ben 202 misure cautelari: 139 in carcere, 50 ai domiciliari, 12 obblighi di dimora, una misura interdittiva; oltre 250 gli indagati. Fra gli arrestati un nome eccellente: l’avvocato Marcello Manna, sindaco di Rende (Cosenza) che finisce un mese ai domiciliari (fino alla pronuncia del Tribunale del Riesame) con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso. Il suo assessore ai Lavori pubblici, Pino Munno, indagato con la stessa accusa, sconta invece due mesi di divieto di dimora. Questo è il quadro l’1 settembre del 2022, giorno in cui scatta l’operazione “Reset” coordinata dalla Dda di Catanzaro, allora diretta dal procuratore Nicola Gratteri, che colpisce le cosche di ’ndrangheta del cosentino, confederatesi dopo anni di scontro e rivalità fino a darsi una struttura unitaria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La storia dell’ex sindaco arrestato su richiesta di Gratteri e assolto

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