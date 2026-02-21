Pietro Tatarella il candidato che non c’è ma che sarebbe un’ idea

Pietro Tatarella, figura storica della politica italiana, ha recentemente attirato l’attenzione dei media. La sua assenza dal panorama attuale si deve alla mancanza di candidature ufficiali e all’assenza di iniziative da parte sua. Nonostante la sua importanza passata, non si registra alcun segnale di interesse da parte sua per la corsa al Comune di Milano. La sua figura rimane comunque un punto di riferimento nel dibattito politico locale. La campagna elettorale prosegue senza la sua presenza.

Da predestinato di talento in Forza Italia al calvario giudiziario (super assolto). Serio, capace, popolare Pietro Tatarella non è nel novero dei papabili candidati sindaco di Milano. Nessuno lo ha proposto, lui non si è proposto. Ma qualcuno, probabilmente, avrebbe dovuto. O ancora avrebbe tempo per pensarci. Perché ha l’identikit del candidato sindaco perfetto che il centrodestra sogna ma non trova. E’ onesto: qualità accertata da due assoluzioni e contro l’orda di mascalzoni giustizialisti che non è riuscita ad abbatterlo. E’ un liberale moderato, è un politico di valore e un profondo conoscitore dell’attività amministrativa.🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Pietro Tatarella e le manette come Ilaria Salis: “Per le mie nessuno si scandalizzò”Pietro Tatarella, coinvolto in un procedimento giudiziario, è stato assolto dopo sette anni, dai momenti di isolamento e detenzione che hanno segnato la sua vicenda.

