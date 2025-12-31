La regina Camilla e la molestia subita da giovane | Mi ha attaccata e ho reagito

La regina Camilla ha condiviso per la prima volta pubblicamente di aver subito una molestia sessuale da giovane, negli anni Sessanta. Con questa testimonianza, desidera contribuire a sensibilizzare sull’importanza di affrontare e combattere la violenza di genere, offrendo un esempio di coraggio e di impegno nel rompere il silenzio su un tema ancora troppo spesso trascurato.

La regina Camilla ha raccontato per la prima volta in pubblico di essere stata vittima di una molestia sessuale quando era adolescente, negli anni Sessanta, spiegando di voler usare il proprio ruolo per rompere il silenzio sulla violenza contro le donne. Il racconto dell'aggressione sul treno. In un'intervista alla Bbc, la sovrana ha ricordato di essere stata aggredita da un uomo su un treno mentre leggeva un libro. " Mi ha attaccata e io ho reagito ", ha raccontato. Scendendo dal convoglio, la madre si accorse che qualcosa non andava: i capelli scompigliati e un bottone del cappotto strappato, ha raccontato Camilla, spiegando che l'episodio la rese furiosa, ma che per anni preferì non parlarne.

Su @fam_cristiana il mio racconto. La Regina Camilla ha detto alla Bbc questa mattina di aver resistito con successo, quando aveva appena sedici anni, un tentativo di violenza sessuale @BBCBreaking #camilla @RoyalFamily x.com

Dopo la messa annuale del mattino di Natale, Re Carlo III e i membri della Royal Family, la famiglia reale britannica (la regina Camilla, il principe William, la principessa Kate e i piccoli figli della coppia) lasciano la funzione religiosa e salutano il pubblico strin - facebook.com facebook

