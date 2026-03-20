Dal 21 al 27 marzo 2026, la serie turca La forza di una donna su Canale 5 presenta un episodio in cui Bahar, Ceyda e Bersan interpretano un fraintendimento riguardo all’ordine di Cem, portandoli a rapire Sadettin. La narrazione si svolge nei daytime dal lunedì al sabato, offrendo nuovi sviluppi e tensioni nella vicenda.

L’appuntamento in daytime dal lunedì al sabato su Canale 5 con il serial drammatico turco La forza di una donna ( Kad?n ) continua a regalarci molti colpi di scena. Nelle puntate in onda dal 21 al 27 marzo assisteremo a un clamoroso malinteso, che metterà Bahar, Ceyda e Bersan in una situazione decisamente insolita. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme le trame settimanali complete di questa avvincente dizi turca. Kadin – La forza di una donna, trame al 27 marzo. Bahar e Bersan – vendendo alcuni diamanti – riescono a racimolare il denaro necessario per estinguere il debito con Cem. Ma non possono ancora tirare un sospiro di sollievo, visto che lui precisa subito che il loro incarico non si è ancora concluso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La forza di una donna, anticipazioni dal 21 al 27 marzo 2026: Bahar, Ceyda e Bersan fraintendono l’ordine di Cem e rapiscono Sadettin

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