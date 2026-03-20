Oggi arriva in circolazione il secondo episodio del percorso discografico di Jungle Julia, intitolato

ORBETELLO Nuova uscita per l’orbetellana Jungle Julia (foto): oggi arriva Lode, secondo episodio del suo percorso discografico per Island Records Universal Music Italia. Il progetto, in formato "combo", contiene due brani inediti, Al buio e Il sonno, e rappresenta il seguito di Vespro, pubblicato a dicembre con i pezzi Carne e Demonio. Un percorso che si completerà con un terzo capitolo in vista dell’ album d’esordio previsto nel 2026. Dal punto di vista artistico, Lode segna un’evoluzione rispetto alle atmosfere più oscure e rock del primo capitolo: nei nuovi brani emerge una dimensione più blues e introspettiva, che conferma la versatilità della cantautrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Discussioni sull' argomento La combo ’Al buio’e ’Il sonno’. Nuova uscita per Jungle Julia; Lode, la seconda combo musicale della cantautrice toscana Jungle Julia con brani inediti; Placebo, nel 2026 in Italia per una data del 30th Anniversary Tour.

Jungle Julia pubblica Lode, nuovo capitolo dopo Vespro: due brani tra sogno e risveglio nel percorso verso il primo album. - facebook.com facebook

Jungle Julia pubblica Lode, nuovo capitolo dopo Vespro: due brani tra sogno e risveglio nel percorso verso il primo album. buff.ly/9XxoHtF x.com