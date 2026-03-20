La combo ’Al buio’e ’Il sonno’ Nuova uscita per Jungle Julia
Oggi arriva in circolazione il secondo episodio del percorso discografico di Jungle Julia, intitolato
ORBETELLO Nuova uscita per l’orbetellana Jungle Julia (foto): oggi arriva Lode, secondo episodio del suo percorso discografico per Island Records Universal Music Italia. Il progetto, in formato "combo", contiene due brani inediti, Al buio e Il sonno, e rappresenta il seguito di Vespro, pubblicato a dicembre con i pezzi Carne e Demonio. Un percorso che si completerà con un terzo capitolo in vista dell’ album d’esordio previsto nel 2026. Dal punto di vista artistico, Lode segna un’evoluzione rispetto alle atmosfere più oscure e rock del primo capitolo: nei nuovi brani emerge una dimensione più blues e introspettiva, che conferma la versatilità della cantautrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Articoli correlati
Drone stealth e nave d'assalto anfibia: ecco la nuova combo militare cineseLa Cina testa la Type 076 “Sichuan” con droni stealth GJ-21, creando una combinazione navale anfibia e aerea ad alta tecnologia per il Pacifico...
Leggi anche: D'ispirazione jungle o con inserti brillanti. A voi la scelta
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jungle Julia
Discussioni sull' argomento La combo ’Al buio’e ’Il sonno’. Nuova uscita per Jungle Julia; Lode, la seconda combo musicale della cantautrice toscana Jungle Julia con brani inediti; Placebo, nel 2026 in Italia per una data del 30th Anniversary Tour.
Jungle Julia pubblica Lode, nuovo capitolo dopo Vespro: due brani tra sogno e risveglio nel percorso verso il primo album. - facebook.com facebook
Jungle Julia pubblica Lode, nuovo capitolo dopo Vespro: due brani tra sogno e risveglio nel percorso verso il primo album. buff.ly/9XxoHtF x.com