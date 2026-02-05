Drone stealth e nave d' assalto anfibia | ecco la nuova combo militare cinese

La Marina cinese ha annunciato di aver sviluppato una nuova combinazione di navi d'assalto e droni stealth. L’obiettivo è rafforzare la presenza nel Pacifico occidentale e aumentare la capacità di operare in modo autonomo. Per ora, le autorità non hanno dato molti dettagli, ma si parla di una mossa strategica che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione.

La Marina cinese sta mettendo a punto una combinazione innovativa di capacità marittime e autonome che potrebbe ridisegnare gli equilibri di forza nel Pacifico occidentale. Al centro di questo sviluppo c’è la Type 076 “Sichuan”, la prima nave d’assalto anfibia di nuova generazione dotata di un sistema di catapulte elettromagnetiche, un elemento tecnologico d’avanguardia che ricorda quello della portaerei Fujian. Con uno spostamento a pieno carico superiore alle 40.000 tonnellate, la Sichuan è concepita per trasportare mezzi anfibi, veicoli, truppe e una varietà di aeromobili, dalle eliche ai jet, con l’obiettivo di supportare operazioni di assalto e controllo insulare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

