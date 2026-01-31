Imogen Poots racconta l’esperienza con Kristen Stewart come regista. La attrice ha detto che lavorare con la protagonista di Twilight l’ha colpita nel profondo. Per lei, questa collaborazione è stata una delle tappe più importanti della sua carriera.

La star del primo film da regista della protagonista di Twilight considera quell'esperienza come una delle più importanti della sua carriera. Imogen Poots è stata intervistata dal magazine Vogue e ha raccontato l'esperienza vissuta sul set di The Chronology of Water, opera prima di Kristen Stewart dietro la macchina da presa. Per il suo debutto, la star di Twilight ha scelto proprio l'attrice britannica. L'attrice ha raccontato cos'ha significato per lei recitare e lavorare sul set con Kristen Stewart, sottolineando come questa esperienza l'abbia segnata profondamente e abbia inciso sul suo percorso professionale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Chronology of Water, Imogen Poots: "Lavorare con Kristen Stewart come regista mi ha colpita nel profondo"

