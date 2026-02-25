Elettra Lamborghini torna a Sanremo | online il videoclip di Voilà

Elettra Lamborghini pubblica il video di “Voilà”, il brano in gara a Sanremo 2026: estetica pop, piume e ritmo alla Carrà. Venerdì duetto con Las Ketchup. Elettra Lamborghini voilà – Credit Ademasi Il ritorno di Elettra Lamborghini sulla scena musicale italiana è ufficialmente iniziato. Dopo l’esibizione esplosiva sul palco dell’Ariston, l’artista ha pubblicato il videoclip di “Voilà”, il singolo in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo e ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. Il video, ambientato in un elegante riad, si apre con Elettra che emerge da una gigantesca torta, pronta a dare il via a un party scintillante. Tra piume, paillettes e strass, la cantante interpreta una showgirl moderna, ironica e sensuale, alternando look ad alto impatto visivo che amplificano la natura giocosa del brano. Scritto con Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona, “Voilà” è un pezzo pop immediato, che mescola suggestioni alla ABBA con l’energia iconica di Raffaella Carrà. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Elettra Lambroghini ci aveva ingannato con il vestito minimal, la regina kitsch torna a far ballare SanremoSul carpet inaugurale ci aveva ingannato sfilando con un abito essenziale, ora però, nella prima serata di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini non delude ... fanpage.it

Elettra Lamborghini a Sanremo 2026 con Voilà: il marito, i litigi con la sorella Ginevra, la carriera e l'intervista a Belve mai andata in ondaElettra Lamborghini, 31 anni, torna in gara all'Ariston per la seconda volta. Il successo in tv e nelle classifiche musicali ... corrieredibologna.corriere.it

"Dopo l'esibizione non ho capito più niente per un'oretta!", Elettra Lamborghini in diretta a La Famiglia Giù Al Nord ci racconta la sua prima esibizione al Festival di #Sanremo2026 #RadioShow @RadioZetaOf x.com