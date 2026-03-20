ivg in italia crescono le farmacologiche calano gli obiettori

Il tasso di IVG in Italia rimane sostanziamente invariato, con un leggerissimo incremento dello 0,1% rispetto al 2022 (+85 IVG), ma a cambiare è il quadro. È quanto emerge dalla “ Relazione recante lo stato di attuazione delle norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria della gravidanza ” diffuso dall’ISS e contenente i dati relativi al 2023. Crescono gli aborti tra le italiane mentre si registra un calo tra straniere e minorenni (il cui tasso di abortività resta comunque inferiore rispetto a quello delle coetanee in altri Paesi europei). In aumento anche il ricorso alla pillola abortiva (+7,8% rispetto all’anno precedente), ma sopratutto gli aborti farmacologici: nel 2023 circa il 60% delle IVG sono infatti state di quest’ultimo tipo, pari a 38. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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