Italiano entusiasta in conferenza dopo il trionfo del Bologna a Roma | Un'impresa faremo una festa

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, si è mostrato molto entusiasta in conferenza stampa dopo la vittoria della sua squadra contro una formazione di Roma in Europa League. Ha commentato il risultato come un'impresa e ha annunciato che ci sarà una festa per celebrare il successo. Dopo aver parlato del momento, ha aggiunto che subito dopo si concentreranno sulla prossima partita.

Vincenzo Italiano è entusiasta in conferenza stampa dopo il trionfo del Bologna a Roma in Europa League: "È un'impresa, faremo una festa e poi penseremo subito alla prossima partita". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Allegri spiazzato da una domanda in conferenza dopo il trionfo del Milan a Bologna: “Non lo so”Allegri era soddisfatto per la vittoria del Milan in casa del Bologna ma è rimasto spiazzato da una domanda che gli è stata posta durante la... Leggi anche: Roma-Bologna 3-4, Italiano in conferenza stampa: “Abbiamo fatto un’impresa” Aggiornamenti e notizie su Italiano entusiasta Argomenti discussi: Italiano entusiasta in conferenza dopo il trionfo del Bologna a Roma: Un'impresa, faremo una festa; Reggio Calabria, il Past Presidente Internazionale del Lions Clubs International in visita in città.