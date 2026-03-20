Dopo la partita di ritorno di Europa League tra Roma e Bologna, terminata con il risultato di 3-4, Vincenzo Italiano ha partecipato alla conferenza stampa post partita. L’allenatore del Bologna ha commentato l’incontro, che ha visto la sua squadra ottenere una vittoria significativa. La conferenza stampa si è concentrata sugli aspetti della partita e sui momenti chiave dell’incontro.

Terminata la gara di ritorno di Europa League tra Roma e Bologna. A parlare del match, durante la conferenza stampa post partita, è stato Vincenzo Italiano. Queste le sue parole: “Questa sera parliamo di impresa perché arrivare in uno stadio con questo clima, contro questa squadra e se vediamo l’andamento è impossibile non dire impresa. Soprattutto perché segni anche con un giocatore che entra dalla panchina e questo ti riempie ancora più di gioia. C’è tutto un pizzico di fortuna e anche di bravura. Affronteremo una squadra che sono due anni che ci batte”. Ha poi continuato: “Io avevo messo in guardia tutti a inizio anno. L’Europa League toglie punti, ti provoca infortuni e la stagione sta andando come l’avevo prevista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Bologna 3-4, Italiano in conferenza stampa: “Abbiamo fatto un’impresa”

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