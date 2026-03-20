italiano abbiamo fatto una vera impresa

Vincenzo Italiano e il Bologna hanno ottenuto una vittoria importante, ribaltando il risultato contro l’Atalanta di Gasperini durante una partita di coppa. Un anno fa, la squadra aveva già superato i quarti di finale con un risultato sorprendente e successivamente conquistato la coppa a Roma. Oggi, questa vittoria permette alla squadra di continuare a scrivere la propria storia.

"Abbiamo fatto un’impresa". Vincenzo Italiano e il Bologna lo hanno fatto di nuovo: un anno fa ribaltarono l’Atalanta di Gasperini in Coppa Italia ai quarti con Castro: quella Coppa poi alzata a Roma, oggi consente di scrivere una nuova favola. Sono quarti di finale di Europa League, questa volta: ribaltata la Roma, con il gol di Cambiaghi nel rush finale dei supplementari e il tecnico resta imbattuto nelle fase finali ad andata e ritorno di una competizione Europea, dove con la Fiorentina è arrivato in fondo due volte alla Conference ko solo in gara secca. "Vincere in questo stadio è stata una montagna da scalare. Vincerla così, ai... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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