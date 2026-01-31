A Napoli, Maurizio Di Costanzo, 48 anni, è morto folgorato da una scarica elettrica mentre sistemava qualcosa in casa. La notizia ha sconvolto la famiglia e i vicini, che ancora non riescono a credere a quanto accaduto. Maurizio lascia moglie e due figli piccoli. Indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente.

Tragedia a Napoli: Maurizio Di Costanzo, 48 anni, è morto folgorato da una scarica elettrica durante quello che sarebbe stato un incidente domestico. L’uomo, residente a Ponticino, lascia la moglie e due figli di 12 e 9 anni. L’episodio è avvenuto nell’abitazione della madre, dove Di Costanzo si era recato per aiutarla. Secondo le prime informazioni, sarebbe rimasto folgorato mentre ispezionava un’intercapedine, forse a causa di un guasto alla linea elettrica. I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia indagano sull’accaduto. La salma è stata sequestrata per gli accertamenti. La notizia ha suscitato profonda commozione nel paese d’origine e nell’Aretino, dove Maurizio era molto conosciuto per il suo impegno in parrocchia e nella Caritas. 🔗 Leggi su Lortica.it

Muore folgorato a 48 anni a Napoli: lascia moglie e due figli, choc a Ponticino

