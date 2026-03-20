Oggi viene pubblicato il nuovo singolo di Arisa intitolato “Il tuo profumo”. La cantante aveva ottenuto molta attenzione con “Magica Favola”, che era tra i cinque finalisti al 76° Festival di Sanremo. Da allora, il brano ha continuato a ricevere consensi dal pubblico. Il singolo attuale segue questa scia di successo e si inserisce nella sua produzione musicale recente.

MILANO – È “Il tuo profumo” il nuovo singolo di Arisa in uscita oggi, che arriva dopo il successo di “Magica Favola”, brano che, arrivato tra i cinque finalisti del 76° Festival di Sanremo, continua a riscuotere grande consenso da parte del pubblico. Il brano, scritto da Arisa con Galeffi, Fabio Dalè e Carlo Frigerio, è un nuovo capitolo musicale del prossimo album “Foto mosse” in uscita il 17 aprile, a distanza di 5 anni dal suo ultimo lavoro di inediti. Il tuo profumo racconta quel momento in cui l’amore smette di essere una favola perfetta e diventa qualcosa di più vero, fragile e umano. Quando una promessa fatta con leggerezza lascia spazio a domande, lacrime e silenzi dall’altra parte del telefono. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Il tuo profumo”, il nuovo singolo di Arisa

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