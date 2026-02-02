Catalano ammette difficoltà offensive | Gravina si impone con un gol ma il gioco non convince

Da ameve.eu 2 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fidelis Andria perde 1-0 contro il Gravina e interrompe una serie negativa di tre partite. Basanisi decide il match con un gol nel finale, portando i biancazzurri a 28 punti in classifica, in nona posizione. La squadra di Catalano ha mostrato alcune difficoltà offensive, anche se Gravina si è imposto con un gol di Gravina.

La Fidelis Andria cede al “Vicino” contro il Gravina, battuto 1-0 grazie al gol di Basanisi. La sconfitta, arrivata domenica 1 febbraio 2026, chiude una serie negativa di tre sconfitte consecutive per i biancazzurri, che si trovano ora a 28 punti in classifica, in nona posizione, con solo un punto di vantaggio sulla zona playout. Il risultato, frutto di un’azione inattesa e di un errore difensivo, ha messo in evidenza le difficoltà offensive della squadra, che ha dominato il possesso ma non è riuscita a trasformare le occasioni in gol. Il tecnico Andrea Catalano ha ammesso la mancanza di concretezza: «Abbiamo creato, ma non siamo riusciti a concretizzare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

catalano ammette difficolt224 offensive gravina si impone con un gol ma il gioco non convince

© Ameve.eu - Catalano ammette difficoltà offensive: Gravina si impone con un gol, ma il gioco non convince.

Approfondimenti su Fidelis Andria

Il Torino si impone sul Lecce con un gol d’oro nel finale, in una partita dal respiro serrato e teso.

Il Torino vince 1-0 sul Lecce nel finale, in una partita tesa e combattuta.

Pareggio in rimonta a Perugia: Ravenna si impone nel finale con gol decisivo in zona d’attacco

Questa sera a Perugia si è vissuto un pomeriggio di nervi tesi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.