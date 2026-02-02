Catalano ammette difficoltà offensive | Gravina si impone con un gol ma il gioco non convince

La Fidelis Andria cede al "Vicino" contro il Gravina, battuto 1-0 grazie al gol di Basanisi. La sconfitta, arrivata domenica 1 febbraio 2026, chiude una serie negativa di tre sconfitte consecutive per i biancazzurri, che si trovano ora a 28 punti in classifica, in nona posizione, con solo un punto di vantaggio sulla zona playout. Il risultato, frutto di un'azione inattesa e di un errore difensivo, ha messo in evidenza le difficoltà offensive della squadra, che ha dominato il possesso ma non è riuscita a trasformare le occasioni in gol. Il tecnico Andrea Catalano ha ammesso la mancanza di concretezza: «Abbiamo creato, ma non siamo riusciti a concretizzare.

