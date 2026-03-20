il piano dei sette per aprire hormuz ma dopo la tregua

Il piano dei Sette mira ad aprire lo stretto di Hormuz, ma questa iniziativa è stata annunciata dopo una recente tregua. Gli europei si trovano a fronteggiare una situazione intricata, con tensioni tra Israele e Stati Uniti che coinvolgono anche l’Iran e si estendono nel Medioriente. Nel frattempo, i prezzi di gas e petrolio continuano a salire, creando incertezza sui mercati energetici.

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