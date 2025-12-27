Doppio premio per Santa Barbara.

Un anno da incorniciare per l’Azienda Santa Barbara che si aggiudica il ‘Miglior vino da meditazione’ e ‘Miglior vino rosato’, allungando così la lista dei premi assegnati alle etichette del patron Stefano Antonucci. Sono il ‘Passito Lina’ e il Sensuade, già miglior rosè al mondo. Quest’ultimo proposto anche in una mini bottiglia. "Ogni premio che riceviamo è il riconoscimento dell’impegno e della passione che ci contraddistingue. Uno staff importante che ringrazio e con cui mi piace condividere ogni emozione" - le parole di Antonucci – Non c’è tempo per festeggiare e rilassarsi, perché è già stato avviato il lancio del nuovo prodotto l’amaro ‘M’arcora’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

