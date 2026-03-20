Il paradiso delle signore non va in onda lunedì 23 marzo | il motivo dello stop e quando torna

Il 23 marzo la soap di Rai1 ambientata negli anni ’50 e ’60 non va in onda perché la rete ha deciso di modificare la programmazione pomeridiana. La trasmissione subirà una variazione e sarà sospesa temporaneamente. La produzione ha comunicato che la serie tornerà in onda in una data successiva, ma al momento non sono stati annunciati dettagli sul riavvio.

Nella giornata di lunedì 23 marzo l’amata soap di Rai1 ambientata negli anni ’50 e ’60 si prende una pausa: la rete ha infatti annunciato un cambio per la consueta programmazione pomeridiana che subirà una variazione significativa con Il paradiso delle signore che non andrà in onda. La sospensione è legata a un evento di rilevanza nazionale, ovvero il Referendum Costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura che coinvolgerà milioni di cittadini. Perché Il paradiso delle signore non va in onda il 23 marzo. Stop momentaneo per Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai1 che lunedì 23 marzo si prende una piccola pausa per lasciare spazio al Referendum Costituzionale. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il paradiso delle signore non va in onda lunedì 23 marzo: il motivo dello stop e quando torna Articoli correlati Il Paradiso delle Signore si ferma il 23 marzo 2026: perché la puntata di lunedì non va in ondaIl Paradiso delle Signore rappresenta da anni uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana. Stop per Il Paradiso delle Signore, Rai 1 cambia il palinsesto del 23 marzo per il referendum giustiziaLunedì 23 marzo Rai 1 sospende Il Paradiso delle Signore: alle 14:50 uno speciale Tg1 segue in diretta la chiusura delle urne sul referendum... Tutto quello che riguarda Il paradiso delle signore non va in... Temi più discussi: Il paradiso delle signore, le anticipazioni di martedì 10 marzo 2026: una nuova speranza per Johnny; Il paradiso delle signore - S10E126 - Episodio 126 - in diretta su Rai Premium 13/03/2026 alle 18:50; Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 16 al 20 marzo; Il paradiso delle signore, anticipazioni del 17 e 18 marzo: le tensioni degli intrecci continuano a segnare i protagonisti. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni di oggi (20 marzo): la sorpresa per Cesare e la decisione importante di OdileTorna il consueto appuntamento con la serie tv Il paradiso delle Signore, in onda oggi venerdì 20 marzo, su Rai1. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a ... ilmessaggero.it Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026: Botteri pronto al grande passo con DeliaVediamo insieme le Anticipazioni settimanali con le trame degli episodi de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco che cosa accadrà nelle puntate in onda dal 23 al 27 marzo 2026. comingsoon.it Mattonella paradiso alla nutella - facebook.com facebook “IN VIAGGIO VERSO IL PARADISO” Il nuovo singolo FUORI ORA OVUNQUE. Dedicato a tutti noi. Per sempre Noi. x.com