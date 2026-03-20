Il governo vuole decidere su cosa si deve indagare e cosa no Diciamo No a questo progetto!

Il governo ha annunciato l’intenzione di stabilire quali inchieste devono essere avviate e quali no, suscitando reazioni contrarie da parte di comitati e partiti. Questi ultimi si oppongono al progetto, ritenendo che limiti le indagini e possa ostacolare il lavoro della giustizia. Intanto, il dibattito si concentra sulla parola “efficienza”, che viene ripetuta come motto dai sostenitori del referendum del 22 e 23 marzo.

“Efficienza”. È la parolina magica che dalle parti dei comitati e dei partiti per il “sì” al referendum del 22 e 23 marzo ripetono in continuazione, quando non devono parlare di “plotoni d’esecuzione”, “cancro”, “ostacolo al Governo”, per convincere della bontà della proposta di Nordio & Co.. In effetti, se ti addentri nei meandri del sistema della giustizia o anche se hai avuto a che fare con le aule di un tribunale, è probabile che avrai toccato con mano alcune delle troppe cose che non funzionano. Vuoi vedere che quest’ultradestra ne ha tirata una fuori dal cappello? Proviamo a capire come inciderebbe questa riforma su alcuni dei problemi che la gente comune – e non solo i parlamentari o i politici – si trova quotidianamente di fronte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il governo vuole decidere su cosa si deve indagare e cosa no. Diciamo No a questo progetto! Articoli correlati Referendum, i dubbi di Mantovano su Gratteri: “Non è che vuole indagare chi sostiene il Sì?”“Siamo arrivati al punto, ma è un interrogativo, che un procuratore della Repubblica ipotizzi un'indagine a carico di chi dichiara sui social dove... Leggi anche: Pisa, Gilardino duro su Nzola: «Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica!». Le parole dopo il rigore sbagliato Cicalone ha una Fashowpinion Ecco cosa è successo davvero | RUVIDO 282