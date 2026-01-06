Pisa Gilardino duro su Nzola | Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica! Le parole dopo il rigore sbagliato

Dopo la recente sconfitta contro il Como, Alberto Gilardino ha commentato la prestazione del Pisa, soffermandosi anche sul rigore sbagliato da Nzola. Il tecnico ha espresso alcune riflessioni sul momento della squadra e sulle scelte individuali, sottolineando l’importanza di un’indagine personale da parte del giocatore. Le sue parole riflettono il desiderio di guidare il team verso una crescita consapevole e condivisa.

Pisa-Como, le formazioni ufficiali: Nzola dal 1'. Conferma per Kempf e chance per Kuhn - Saranno Pisa e Como ad aprire la diciannovesima giornata di Serie A con la sfida della Cetilar Arena che inizierà alle ore 15. tuttomercatoweb.com

Pisa, Gilardino: "Vedremo quando sarà a disposizione Durosinmi" - Como, il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino si è soffermato su alcune scelte di formazione e sull'arrivo di Durosinmi. fantacalcio.it

Calcio in Pillole. . Pisa, calciomercato, Gilardino e tanto altro: i pensieri dei tifosi del Pisa @giacomomazzanti @dariopelle #pisa #tifosi #calciomercato #calcioinpillole - facebook.com facebook

Un nuovo attaccante per Gilardino: Pisa vicino a Durosinmi dal Viktoria Plzen x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.