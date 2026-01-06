Pisa Gilardino duro su Nzola | Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica! Le parole dopo il rigore sbagliato
Dopo la recente sconfitta contro il Como, Alberto Gilardino ha commentato la prestazione del Pisa, soffermandosi anche sul rigore sbagliato da Nzola. Il tecnico ha espresso alcune riflessioni sul momento della squadra e sulle scelte individuali, sottolineando l’importanza di un’indagine personale da parte del giocatore. Le sue parole riflettono il desiderio di guidare il team verso una crescita consapevole e condivisa.
Pisa, Gilardino ha parlato così dopo la sconfitta casalinga contro il Como. Si è soffermato il tecnico anche sul rigore sbagliato da Nzola Dopo Pisa Como a DAZN, Alberto Gilardino ha commentato così la sconfitta dei toscani e il rigore sbagliato da Nzola. Queste le sue dichiarazioni. NZOLA – «Ha lavorato in fase difensiva, non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Parma cinico, Pisa sprecone. Gilardino: “Dominio inutile”. E su Nzola: “Errore imperdonabile”
Leggi anche: Genoa Pisa, i nerazzurri pronti a riabbracciare Nzola dopo l’eliminazione dalla Coppa d’Africa. Il rientro dell’attaccante si aggiunge ad un altro recupero per Gilardino
Pisa, Gilardino: “Tempi lunghi per Stengs e Cuadrado. Su Tramoni…”; “Voglio diventare una leggenda”: Rafiu Durosinmi, chi è l’ultimo colpo del Pisa.
Pisa-Como: stizza Fabregas, il gesto alla Guardiola. Concessi due rigori, ma Nzola copia David e Gila affonda - Il Como ne fa 3 al Pisa e vola in zona Champions, ma non è passata inosservata la stizza di Fabregas. sport.virgilio.it
Pisa-Como, le formazioni ufficiali: Nzola dal 1'. Conferma per Kempf e chance per Kuhn - Saranno Pisa e Como ad aprire la diciannovesima giornata di Serie A con la sfida della Cetilar Arena che inizierà alle ore 15. tuttomercatoweb.com
Pisa, Gilardino: "Vedremo quando sarà a disposizione Durosinmi" - Como, il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino si è soffermato su alcune scelte di formazione e sull'arrivo di Durosinmi. fantacalcio.it
Calcio in Pillole. . Pisa, calciomercato, Gilardino e tanto altro: i pensieri dei tifosi del Pisa @giacomomazzanti @dariopelle #pisa #tifosi #calciomercato #calcioinpillole - facebook.com facebook
Un nuovo attaccante per Gilardino: Pisa vicino a Durosinmi dal Viktoria Plzen x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.