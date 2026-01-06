Pisa Gilardino duro su Nzola | Deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica! Le parole dopo il rigore sbagliato

Dopo la recente sconfitta contro il Como, Alberto Gilardino ha commentato la prestazione del Pisa, soffermandosi anche sul rigore sbagliato da Nzola. Il tecnico ha espresso alcune riflessioni sul momento della squadra e sulle scelte individuali, sottolineando l’importanza di un’indagine personale da parte del giocatore. Le sue parole riflettono il desiderio di guidare il team verso una crescita consapevole e condivisa.

Pisa, Gilardino ha parlato così dopo la sconfitta casalinga contro il Como. Si è soffermato il tecnico anche sul rigore sbagliato da Nzola Dopo Pisa Como a DAZN, Alberto Gilardino ha commentato così la sconfitta dei toscani e il rigore sbagliato da Nzola. Queste le sue dichiarazioni. NZOLA – «Ha lavorato in fase difensiva, non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

