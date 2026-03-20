È stato presentato a Roma, presso la sede di Civita, il docufilm intitolato Il Campo dei Miracoli – l’Oro di Corviale. Il film tratta della vita nel quartiere di Corviale e si concentra sul suo famoso complesso edilizio. La proiezione ha coinvolto un pubblico interessato a conoscere meglio questa zona della città.

Cosa: Presentazione del docufilm Il Campo dei Miracoli – l’Oro di Corviale. Dove e Quando: Roma, presso la sede di Civita. Perché: Una narrazione potente che celebra vent’anni di Calciosociale, trasformando lo sport in un presidio di legalità e inclusione nel quadrante sud-ovest di Roma. L’immagine di un campo da calcio che si trasforma in un terreno fertile, capace di far germogliare speranza e senso di comunità, evoca suggestioni collodiane, ma a Corviale la finzione lascia il posto a una realtà solida e coraggiosa. Il docufilm Il Campo dei Miracoli – l’Oro di Corviale racconta esattamente questa metamorfosi: il passaggio da un’area di degrado a un centro di eccellenza sociale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Campo dei Miracoli: il cuore di Corviale in un film

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