Tonio Sepa il giornalista sportivo morto a 71 anni | raccontò il Foggia dei miracoli di Zeman

Tonio Sepa, giornalista sportivo di lunga esperienza, si è spento all’età di 71 anni. Ricordato per aver raccontato il celebre “Foggia dei miracoli” di Zeman, la sua voce ha accompagnato intere generazioni di tifosi. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama giornalistico sportivo italiano.

Seguire il Foggia Calcio non sarà più la stessa cosa per chi è cresciuto con una radio accesa, una televisione locale sintonizzata e una voce capace di trasformare una partita in racconto popolare. La scomparsa di Tonio Sepa, avvenuta il 20 gennaio, segna la fine di un’epoca per il giornalismo sportivo foggiano e per un’intera comunità che attraverso le sue parole ha vissuto vittorie, illusioni e rinascite. Sepa non era soltanto un cronista: era un narratore riconoscibile, una presenza familiare, un punto fermo. La sua voce ha accompagnato generazioni di tifosi, attraversando decenni di calcio e cambiamenti mediatici, senza mai perdere il legame con il territorio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

È morto Tonio Sepa, decano dei giornalisti sportivi: raccontò il Foggia di Zeman, memorabili le sue interviste in dialettoSe ne va Tonio Sepa, decano dei giornalisti sportivi di Foggia, scomparso all'età di 71 anni.

Un giornalista foggiano, Tonio Sepa, presenza quotidiana delle cronache calcistiche e sempre presente in tribuna stampa allo Zaccheria, è venuto a mancare provocando in tutti noi una tristezza infinita.