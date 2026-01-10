Tuttosport – scintille recenti e vecchie ruggini tra il bomber e Antonio

Recenti tensioni tra il bomber e Antonio hanno attirato l’attenzione di Tuttosport, facendo riaffiorare vecchie ruggini nel mondo del calcio. L’articolo analizza i dettagli di questa dinamica, offrendo un quadro chiaro e obiettivo della situazione attuale. In un contesto di rivalità e storia condivisa, si evidenziano i punti salienti di questa disputa, senza drammi né commenti eccessivi, mantenendo un tono sobrio e informativo.

2026-01-10 12:19:00 Non lascia di certo indifferenti l'ultima news di Tuttosport: MILANO – C'eravamo tanto amati, ma nemmeno troppo. Il big match tra Inter e Napoli di domani rivedrà protagonisti, ai due angoli, Lautaro Martinez e Antonio Conte. Il riferimento pugilistico non è casuale: ai tempi in cui entrambi difendevano i colori nerazzurri, appianarono le loro divergenze pubbliche su un ring allestito alla bell'e meglio sui campi della Pinetina. Sorrisi e strette di mano: più di facciata che altro. Il casus belli era stata una sostituzione dell'argentino, subentrato ad Alexis Sanchez nel primo tempo di Inter-Roma (12 maggio 2021, a scudetto già acquisito) e poi sostituito nella ripresa.

