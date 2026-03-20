Al debutto del Grande Fratello Vip, Dario Cassini ha fatto un commento che ha suscitato reazioni tra i fan. La discussione si è accesa sui social, dove molti utenti hanno espresso disappunto. La trasmissione, appena iniziata, sta già attirando l’attenzione del pubblico grazie ai comportamenti dei concorrenti. La situazione ha generato un acceso dibattito tra gli spettatori.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da qualche giorno ed i protagonisti si stanno già mettendo in mostra. Tra questi Dario Cassini, il quale è già diventato un leader all'interno della casa più spiata d'Italia. In queste ore, però, il comico italiano è finito al centro della bufera per un brutto scivolone commesso all'interno del reality show. Tutto è iniziato durante la preparazione della cena. Il concorrente del Grande Fratello vip ha chiesto ad Antonella Elia se voleva provare a far saltare il cibo in padella, dichiarando in questo modo: "La figura di me**a è dietro l'angolo, ti volevo avvertire. Ci vuoi provare?". Antonella Elia, a questo punto, ha risposto affermativamente, suscitando la reazione del comico che ha esclamato: "Se lo rovesci posso abusare di te?". 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, brutto scivolone di Dario Cassini: fans sul piede di guerra

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