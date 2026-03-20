Paola Caruso ha condiviso un momento di grande emozione nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello, parlando apertamente del figlio Michele. Durante l’intervista, l’ex concorrente ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a entrare nella casa, rivelando un aspetto personale e doloroso della sua vita. La donna ha espresso le sue emozioni in modo sincero, lasciando trasparire una forte connessione con il figlio.

Momenti di forte emozione nella casa del Grande Fratello, dove Paola Caruso si è lasciata andare a uno sfogo intenso parlando del figlio Michele. Un racconto che ha immediatamente catturato l’attenzione del pubblico, mostrando un lato profondamente personale e lontano dalle dinamiche più leggere del reality. Tra lacrime e parole dirette, la showgirl ha descritto una situazione familiare complessa, fatta di cure mediche, preoccupazioni costanti e un legame madre-figlio che lei stessa ha definito totalizzante. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Caruso (@paolacarusoofficial) Il legame con il figlio: “Lo amo alla follia”. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Paola Caruso, la straziante rivelazione sul figlio: “Ecco perché sono al Grande fratello…”

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