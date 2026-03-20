Grande Fratello Vip 2026 diretta seconda puntata – Selvaggia vs Adriana Volpe | Non fare la maestrina con me

Da davidemaggio.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, si sono affrontate due concorrenti, Selvaggia e Adriana Volpe, in una discussione che ha attirato l’attenzione del pubblico. La conduttrice è stata presente in studio, mentre il pubblico ha assistito alle dinamiche tra i partecipanti. La serata si è concentrata sui confronti tra i concorrenti, con momenti di tensione tra i protagonisti.

20 marzo – 22:02. Ilary Blasi è al centro studio e elenca i punti forti della serata. 20 marzo – 22:04. Parte ufficialmente la seconda puntata del GFVIP. Dopo i saluti di rito al pubblico e alle opinioniste Cesara e Selvaggia, la Blasi specifica che “ sono passati solamente due giorni, ma percepiti trenta ” e si collega con i “ vips “, divisi in salone tra gold e economy. La conduttrice punge subito Alessandra Mussolini, di verde vestita “come la speranza di non parlare con Selvaggia Lucarelli? “. “ Macché, me la sono anche dimenticata durante la settimana “, le fa sapere la concorrente. 20 marzo – 22:10. Clip sui primi giorni di gioco. In economy, Francesca Manzini e Antonella Elia hanno avuto delle difficoltà a dormire perché Giovanni Calvario russa troppo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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