Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, Antonella è stata dichiarata immune mentre il gruppo di ‘Gold’ ha ottenuto il privilegio di non essere votato. Sette concorrenti sono stati messi al televoto e rischiano l’eliminazione. La conduttrice, in studio, ha annunciato i dettagli della serata senza aggiungere commenti o analisi.

20 marzo – 22:02. Ilary Blasi è al centro studio e elenca i punti forti della serata. 20 marzo – 22:04. Parte ufficialmente la seconda puntata del GFVIP. Dopo i saluti di rito al pubblico e alle opinioniste Cesara e Selvaggia, la Blasi specifica che “ sono passati solamente due giorni, ma percepiti trenta ” e si collega con i “ vips “, divisi in salone tra gold e economy. La conduttrice punge subito Alessandra Mussolini, di verde vestita “come la speranza di non parlare con Selvaggia Lucarelli? “. “ Macché, me la sono anche dimenticata durante la settimana “, le fa sapere la concorrente. 20 marzo – 22:10. Clip sui primi giorni di gioco. In economy, Francesca Manzini e Antonella Elia hanno avuto delle difficoltà a dormire perché Giovanni Calvario russa troppo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta seconda puntata: Antonella immune e ‘Gold’ con tutto il suo gruppo, in 7 al televoto per l’eliminazione

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