Durante una puntata di Non è la TV, Giancarlo Magalli ha rivolto critiche a Fiorello, accusandolo di permalosità e di usare strategie sugli ascolti. Ha anche rivelato un retroscena riguardante il Festival di Sanremo e Paolo Bonolis, suscitando attenzione tra il pubblico e i media. Le sue parole sono arrivate in un momento di confronto pubblico tra i due protagonisti dello spettacolo.

Giancarlo Magalli attacca Fiorello a Non è la TV su Fanpage: accuse di permalosità, strategie sugli ascolti e un clamoroso retroscena sul Festival di Sanremo e Paolo Bonolis. Le parole sono arrivate come fendenti, dirette e senza anestesia. Ospite di Non è la TV su Fanpage, Giancarlo Magalli ha deciso di togliersi più di un sassolino dalla scarpa. Nel mirino, senza troppi giri di parole, è finito Fiorello, uno dei volti più amati e potenti dello spettacolo italiano. E il risultato è stato un intervento che ha immediatamente incendiato il dibattito. Magalli contro Fiorello: accuse al vetriolo. Magalli non ha scelto la via diplomatica. Anzi. Ha lasciato intendere che, nel mondo della televisione, lodare Fiorello sarebbe quasi una condizione necessaria per vivere sereni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Giancarlo Magalli Affonda Fiorello: Ecco Le Parole Al Vetriolo!

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